أسامة أبوالسعود



تختتم اليوم الأربعاء فعاليات جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته في دورتها الـ 13 لعام 2024، التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بإعلان أسماء الفائزين بالجائزة بمختلف فروعها وكذلك تكريم الشخصيات القرآنية.



وفي تصريحات لـ «الأنباء» أكد رئيس لجنة أمانة السر في الجائزة ناصر الكندري أن جائزة الكويت الدولية في نسختها الـ 13 تميزت بعدة أمور على رأسها مستوى المتسابقين، مشيرا إلى أن التنافس قوي جدا والمستوى عال جدا من الحفظ والإتقان، وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية الجائزة ومدى استعداد الدول في إعداد متسابقيهم وتأهيلهم التأهيل الصحيح للمشاركة في هذه الجائزة المباركة.



وتابع قائلا: «بالإضافة إلى وجود العديد من الفعاليات المصاحبة للجائزة ومن ضمنها معرض القرآن الكريم والذي شارك فيه أكثر من 30 جهة من داخل وخارج الكويت وجميعها تعنى بالقرآن الكريم سواء في طرق تعليمه وتحفيظه بأفضل الوسائل، بالإضافة إلى عرض التجارب الحديثة والجديدة والتطبيقات الإلكترونية التي تخدم القرآن الكريم وتعليمه من خلال هذه التطبيقات. وأضاف الكندري: كذلك الملتقى القرآني الذي يخدم فئتين إحداهما أهل الاختصاص في علم القراءات والأمور الفنية التي يحتاجها أهل الاختصاص في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم ومنح الأسانيد، فيما الفئة الأخرى هي محفظو القرآن بشكل عام ومراكز وحلقات تحفيظ القرآن وكيف يتم تحسين أدائها في خدمة القرآن الكريم.



وأضاف: هذه الأمور كلها ساهمت في تميز الجائزة، بالإضافة لتكريم الشخصيات القرآنية التي خدمت القرآن الكريم، حيث تم اختيار شخصية من دولة الكويت وهو الشيخ عبدالعزيز فاضل العنزي وكذلك تم اختيار شخصية من مملكة البحرين وهو د.محمد مأمون كاتبي، حيث سيتم تكريمها في حفل الختام برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وأكد أن هناك متابعة من الآلاف على مستوى العالم تتابع فعاليات الجائزة يوميا عبر منصات التواصل المختلفة.



ولفت إلى أن 85 دولة تمت مخاطبتها، فيما تم اشتراك 75 دولة، لأن بعض الدول اعتذرت لعدم توافر الحفاظ، إضافة إلى حجب مشاركة دولتين بسبب عدم تأهل متسابقيها، فيما بلغ عدد المتسابقين بعد التصفية 126 متسابقا تنافسوا في الجائزة هذا العام.



وعن إجمالي قيمة الجوائز، قال الكندري انها تفوق الـ 170 ألف دينار كويتي لجميع فروع الجائزة بالإضافة إلى الفرع التقني الذي يعنى بتطبيقات القرآن الكريم.