عبدالعزيز الفضلي

اعتمد وكيل التعليم العام بالتكليف منصور الظفيري، جداول امتحانات الفترة الدراسية الأولى الموحدة الشفوية والتحريرية لطلبة المعاهد الدينية والتعليم المسائي وطلبة المنح لجميع الصفوف باستثناء الثاني عشر .

وحدد الظفيري موعد انطلاق امتحانات الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر يوم الاربعاء 4 ديسمبر المقبل بينما تبدأ اختبارات الصفوف من الخامس حتى الثامن وايضاً طلبة المنح الدراسية يوم الاربعاء 11 ديسمبر المقبل .

كما حدد الظفيري يوم الاربعاء 4 ديسمبر المقبل موعد بدء امتحانات المراكز المسائية للصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر وشدد الظفيري في نشرة الجداول التي تلقت "الأنباء" نسخة منها على ضرورة حضور الدارس في المراكز المسائية قبل موعد الامتحان بـ 15 دقيقة مع إحضار الاثبات الشخصي ولا يسمح للدارس الدخول بالزي العسكري .

في حالة غياب الدارس بعذر مقبول لا يوجد اختبار مؤجل طبقا للقرار الوزاري عن الفترة الأولى ويمتحن الطالب المنهج كاملا في الفترة الثانية مع ضرورة إحضار العذر الطبي في اليوم التالي حتى يكون الغياب بعذر مقبولا .

واضاف: وفي حالة غياب الدارس بدون عذر يحسب له صفر في المجال الدراسي ويمتحن في منهج الفترة الثانية بنهاية العام.

وفي ما يلي جداول الامتحانات :