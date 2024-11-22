

استضافت كلية العمارة بجامعة الكويت أمس العرض المرئي عن تصميم جناح الكويت في «اكسبو 2025 أوساكا - اليابان» بالشراكة مع وزارة الإعلام، وذلك بمركز المؤتمرات في مدينة صباح السالم الجامعية.



وقال مدير جامعة الكويت بالإنابة د.أسامة السعيد في كلمة ألقاها خلال العرض إن استضافة الجامعة لهذا العرض التقديمي تجسد شراكتها ومساهمتها «كصرح أكاديمي شامخ» في عملية تضافر الجهود الحكومية لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035.



وأكد السعيد أن «إكسبو 2025 أوساكا» في اليابان يمثل فرصة ثمينة لاستعراض الطاقات الابداعية لأبناء وبنات هذا الوطن وما توصلت إليه جهود الجهات لتحقيق هذه الرؤية، مشيدا في الوقت ذاته بجهود ومخرجات فريق كلية العمارة الذي أخذ على عاتقه تمثيل الجامعة في الفريق الفني لبناء جناح الكويت وتحليهم بروح المسؤولية والمثابرة.



من جهته، قال عضو هيئة التدريس بكلية العمارة عضو الفريق الفني لـ «اكسبو 2025» د.عماد القطان في كلمة مماثلة إن تصميم جناح الكويت يشكل نموذجا حيا للعمل الجماعي والتعاون المثمر وشراكة فريدة تعكس أهمية تضافر الجهود بين الكلية كممثل عن القطاع الأكاديمي ووزارة الإعلام كقطاع حكومي لتحقيق المصلحة العليا ومواجهة التحديات المستقبلية.



وأوضح القطان أن هذا التعاون مكن كلية العمارة من توظيف إبداع وابتكار طاقاتها البشرية بهذا المشروع الحيوي لتجسيد العزم والإصرار على تعزيز مكانة الكويت في المحافل الدولية.



من ناحيته، قال القائم بأعمال عميد كلية العمارة في جامعة الكويت د.عادل المؤمن في كلمته إن أهمية المشاركة في هذه المعارض تكمن في كونها تمثل ما يسمى بالقرية العالمية إذ تجتمع فيها البشرية من جميع الأطياف وتعرض الدول أفضل ما لديها من تصاميم معمارية ومحتوى ثقافي وإنساني ما يعكس هويتها الوطنية ورسالتها إلى العالم.



وذكر المؤمن أن هذه المعارض تشجع الإبداع الإنساني والمعماري والهندسي إذ يتنافس فيها المعماريون والمهندسون بتقديم أفضل ما لديهم من مخيلات ابداعية لتحويلها إلى تصاميم واقعية ومبتكرة تقدم الحلول لمشاكل المجتمع الحضرية والسكنية لرفع جودة الحياة وسعادة الإنسان.



بدوره، أكد المفوض العام للكويت سالم الوطيان في كلمة مماثلة أن هذا العرض المرئي يجسد تعزيز وتوسيع آفاق التعاون والشراكة مع جهات الدولة المختلفة تنفيذا لتوجيهات وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وتطبيقا لاستراتيجية وزارة الإعلام وفق رؤية دولة الكويت 2035.



وأوضح الوطيان أن مشاركة دولة الكويت في إكسبو أوساكا 2025 ستكون تحت شعار «منارة المستقبل» وعنوانها الفرعي «تمكين الأفراد»، مبينا أنه تم استلهامه من العمارة المميزة للكويت والمستوحاة من البيئتين البحرية والصحراوية.



ونوه بدور الشريك الاستراتيجي في الجناح ممثلا بشركة «نوزلي السويسرية»، مشيرا إلى أنها «أحد أهم الشركات العالمية الرائدة في مثل هذه المشاركات والتي ستتم الاستفادة من خبراتها الفنية العالية في تقديم حلول تصميمية مبتكرة تحقق التوازن بين الجمال والوظيفة مراعية أعلى معايير الجودة في تحقيق الاستدامة والابتكار».