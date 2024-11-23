أسامة ابو السعود

أقامت العديد من مساجد البلاد صلاة الاستسقاء صباح اليوم السبت وذلك وفقا لتعميم أصدره وكيل الوزارة المساعد لقطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م. بدر تركي العتيبي مؤكدا انه قد ثبت عن عبدالله بن زيد: (أن النبي ﷺ خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين) رواه البخاري ومسلم.



واوضح ان صلاة الاستسقاء مستحبة ومشروعة لطلب السقيا من الله تعالى، مع ضرورة دعوة الأئمة والخطباء جمهور المصلين للتوجه إلى تلك المساجد لأداء الصلاة فيها، وموعظتهم وحثهم على التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى.

وشمل تعميم وكيل الأوقاف لقطاع المساجد 107 مساجد خصصتها الوزارة لاقامة صلاة الاستسقاء بمختلف محافظات البلاد.

وشدد العديد من خطباء المساجد على ان الذنوب آثارها عظيمة وهي سبب منع المطر، داعين جميع المسلمين إلى الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينزل المطر ومعه الخير والبركة مصداقا لقوله تعالى تعالى: ﴿فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا* ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا﴾.



وفي مسجد موضي العثمان بمنطقة الجابرية، قال إمام وخطيب المسجد الداعية شايع التميمي: أيها الناس، اتقوا الله، فان تقوى الله وقاية من عذابه، واحذروا المعاصي فإنها موجبة لغضبه وعقابه، واعلموا ان شؤم الذنوب عظيما، وأنها داعية لكل مكروه، والمسودة للصحائف والوجوه، فاتقوا الله واحذروها، وزكوا نفوسكم بالتوبة وطهروها من المعاصي.

واستطرد التميمي قائلا: واعلموا ان الذنوب حجاب بينكم وبين قبول حسناتكم، وباب إلى أخذكم بوبال سيئاتكم، وهذه آثارها انكم منعتم بشؤمها نزول البركات، فأصبحت الارض مقشعرة والفلوات مغبرة والنباتات يبست بعد ان كانت مخضرة .



وأضاف: استغفر الله، اللهم إنا نستغفرك انك كنت بنا غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا .

وأضاف: عباد الله، اما علمتم ان المعاصي سبب لامساك الغيث عن العباد، وان الارض تفسد إذا اكثر اهلها الفساد، وان الله سبحانه وتعالى قد حبس هذا المطر عنا لكي نعود ونرجع تأديبا لخلقه، فاتقوا الله وتوبوا، وأنيبوا إلى ربكم واستجيبوا، واعلموا ان نبيكم «ص» قال «ما منع قوم زكاة اموالهم إلا منعوا القطر من السماء.

وتابع التميمي قائلا «وهذه إشارة إلى ان مخالفة امر الله وامر رسوله ممحقة للبركة جالبة للنقمة».



وزاد بقوله «يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من المحسنين».



ودعا: الله اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين انت رب المستضعفين وانت ربنا، انزل علينا بركات من السماء، انت غياث المستغيثين، اللهم احفظ الكويت وسائر بلاد المسلمين».