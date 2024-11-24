صدر مرسوم بتعيينات قضائية.



وجاء في المرسوم:



مادة أولى



أولا: يعين التالية أسماؤهم مستشارين بمحكمة التمييز:



٭ أسامة محمود محمد محمد.



٭ عادل محمود عبدالمنعم عمارة.



٭ محمود عبدالمجيد محمد محمود.



٭ أسامة علي أنور رجب.



٭ مجدي حسن محمد حسين الشريف.



٭ وائل صلاح الدين عبدالحميد صالح قنديل.



٭ خليفة محمد علي خليفة.



٭ السيد محمد السيد عامر.



٭ إيهاب محمد السيد طنطاوي.



٭ محمد إبراهيم محمد إبراهيم.



٭ علاء عبدالله إبراهيم محمد.



٭ نادر جلال إبراهيم محمود جلال.



٭ وليد أحمد السيد صالح.



٭ سامح سامي عبدالعظيم أحمد عرابي.



٭ عمر يسن سالم طلبه.



٭ رافع محمد أنور عبدالرحمن.



٭ وليد محمد محمود عبدالعزيز منتصر.



٭ محمد محمد محمد المدبوح.



٭ أحمد أحمد عبدالفتاح عرب.



٭ أشرف عبدالحليم محمد علي.



٭ وليد عطية محمود إبراهيم.



٭ عمرو محمد جمعة عبدالقادر جمعة.



٭ سعيد عبدالستار محمد سليمان.



٭ مصطفى محمد سيد محمود.



٭ وليد أحمد عبدالحسيب مقلد.



ثانيا: يعين التالية أسماؤهم في نيابة التمييز بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم.



٭ محمد حسن عبدالرحمن صالح سويفي - وكيل نيابة (أ).



٭ أحمد محي الدين السيد حسن - وكيل نيابة (أ).



٭ عمرو محمد إبراهيم أبو سيف - وكيل نيابة (أ).



٭ مرتضى محمد أمين عبداللطيف - وكيل نيابة (أ).



٭ عبدالله محمد محمد محمود أحمد - وكيل نيابة (أ).



٭ علي جمال علي عبد الله - وكيل نيابة (أ).



٭ محمد عبدالمحسن محمد إبراهيم أبو الروس - وكيل نيابة (أ).



٭ محسن كمال جهوري عبدالله - وكيل نيابة (أ).



٭ أسامة احمد عبدالنعيم عطا الله - وكيل نيابة (أ).



٭ إيهاب فتحي حسن حموده - وكيل نيابة (أ).



٭ عاصم عبدالقادر السيد العدوي - وكيل نيابة (أ).



٭ إسلام ضيف الله حافظ محمد السنتريسي - وكيل نيابة (أ).



٭ محمد السيد علي علواني - وكيل نيابة (أ).



٭ إسلام صلاح محمد علي - وكيل نيابة (أ).



٭ هشام حسين محمد عيسى الشافعي - وكيل نيابة (أ).



٭ حسني محمد عبدالخالق نصار - وكيل نيابة (ب).



٭ محمود محمد أنور فتح الباب - وكيل نيابة (ب).



٭ إيهاب عزت فهيم محمد عزب - وكيل نيابة (ب).



٭ احمد السيد عبدالوهاب عبدالحميد العيلة - وكيل نيابة (ب).



٭ محمد عبدالمجيد أحمد المقنن - وكيل نيابة (ب).



٭ محمد فريد عبدالمنعم إبراهيم رضوان - وكيل نيابة (أ).



٭ أحمد سعد حسن شومان - وكيل نيابة (أ).



٭ احمد محمد أمين سيف الدين - وكيل نيابة (أ).



٭ علاء صلاح محمد ابراهيم قاعود - وكيل نيابة (أ).



٭ محمد احمد شفيق احمد - وكيل نيابة (أ).



٭ محمود يحيى محمود خليفة السيد الزناتي - وكيل نيابة (أ).



٭ شريف صادق عبدالسلام بلال - وكيل نيابة (أ).



٭ بهاء محمد احمد عبدالسلام - وكيل نيابة (أ).



٭ احمد محمد متولي عامر - وكيل نيابة (أ).



٭ سامح عصام الدين عبدالعليم قنديل - وكيل نيابة (أ).



٭ أحمد اسماعيل عبدالسميع محمد - وكيل نيابة (أ).



ثالثا: يعين التالية أسماؤهم مستشارين بمحكمة الاستئناف:



٭ احمد مصطفى احمد عبدالحميد.



٭ جمال زكي موسى طوسون.



٭ ايهاب عبدالله عبدالحميد نافع.



٭ خالد محمد محمد حته.



٭ محمد عبدالهادي عبدالحفيظ الجمال.



٭ حسام ابوزيد عبدالحميد الوكيل.



٭ خالد شوقي معروف عاشور.



٭ ابراهيم حسن قاسم حسن.



٭ خالد احمد زكي مريكب.



٭ نصر الدين عبدالحميد عبداللطيف ابراهيم.



٭ احمد سعيد حنفي سيد.



٭ محمد ناصر محمد حسن.



٭ محمد محمود اسماعيل رسلان.



٭ عمرو رجائي احمد عيسى.



٭ علاء محمد محمود محمد.



٭ محمد عبدالحميد محمد فراج.



٭ احمد فاضل سيد سلطان.



٭ محمد علي حسن الشبيني.



٭ د.محمد مالك عبدالفضيل توفيق.



٭ يوسف حسن يونس حسن.



٭ أبوالوفا محمد محمد عيسى.



٭ مؤمن أبوالفتوح عبداللطيف رضوان.



٭ خالد ابوالعباس محمود السمان.



٭ أحمد مصطفى محمد مصطفى حمزة.



٭ وليد جمال عباس احمد حسين.



رابعا: يعين التالية أسماؤهم بالمحكمة الكلية بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:



٭ الصفا محمود محمد عسل - قاض من الدرجة الأولى.



٭ سامي أمين محمد الخولي - قاض من الدرجة الأولى.



٭ محمد عبدالرؤوف عبدالكريم ابوعيطة - قاض من الدرجة الأولى.



٭ خالد محمود عبدالعظيم جابر - قاض من الدرجة الأولى.



٭ طه فتحي طه محمود محمد دسوقي - قاض من الدرجة الأولى.



٭ موسى محمود عبدالمحفوظ زلط - قاض من الدرجة الأولى.



٭ عمرو احمد عيسى عرجاوي - قاض من الدرجة الثانية.



٭ أحمد محمد نور الهدى محمود عثمان - قاض من الدرجة الثانية.



٭ عمرو موسى محمد موسى - قاض من الدرجة الثانية.



٭ هشام عبدالقادر بسيوني نوفل - قاض من الدرجة الثانية.



٭ محمد عبدالحميد محمد يونس - قاض من الدرجة الثانية.



٭ أحمد محمد سامي ابراهيم محمد العادلي - قاض من الدرجة الثانية.



٭ معتز رأفت عبدالعزيز حجاج - قاض من الدرجة الثانية.



٭ محمد شريف احمد الدياسطي - قاض من الدرجة الثانية.



٭ عمرو فايق احمد خليفة - قاض من الدرجة الثانية.



٭ أيمن سعد منصور عرفة - قاض من الدرجة الثانية.



٭ محمد الجيوشي عبدالعزيز عبده - قاض من الدرجة الثانية.



٭ محمد محمد يوسف عبدالحفيظ عيسى - قاض من الدرجة الثانية.



٭ محمود أحمد علي طه ريان - قاض من الدرجة الثانية.



٭ محمود محمد سمير سيد احمد عبدالعال - قاض من الدرجة الثانية.



خامسا: يعين التالي اسميهما بالنيابة العامة بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهما:



٭ محمد مصطفى طه إبراهيم - رئيس نيابة (ب).



٭ زياد محمد الصادق عطية السيد - رئيس نيابة (ب).



مادة ثانية



تسري التعيينات المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ وصول كل منهم إلى دولة الكويت.



مادة ثالثة



على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.