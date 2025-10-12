احتفالاً بمرور خمس سنوات من الشراكة الإستراتيجية المثمرة والناجحة، أعلنت شركة أعيان العقارية، الرائدة في القطاع العقاري، عن تحالفها مع «مجموعة بيركلي»، إحدى أعرق شركات التطوير العقاري في المملكة المتحدة. ويأتي هذا الإعلان ليتوج مسيرة حافلة بالإنجازات شهدت نجاحا في تسويق المشاريع السكنية الفاخرة في مدن بريطانية رئيسية مثل لندن، برمنغهام، سلاو، وردينغ، مما رسخ الثقة لدى قاعدة واسعة من المستثمرين الكويتيين والخليجيين. وفي خطوة تعكس متانة هذه العلاقة، حصلت «أعيان العقارية» على الحقوق الحصرية لإطلاق وتسويق أحدث وأضخم مشاريع «بيركلي» في مدينة ميلتون كينز، الذي يعيد تعريف مفهوم الحياة العصرية في قلب بريطانيا.



وضمن جهودها التسويقية، ستنظم شركة «أعيان العقارية» فعالية خاصة وحصرية في الكويت، ستكون على شكل لقاءات فردية تهدف إلى منح العملاء والمهتمين فرصة شاملة للتعرف على تفاصيل المشاريع المطروحة في ميلتون كينز، سلاو وبرمنغهام. وخلال هذه اللقاءات، سيتمكن المستثمرون من الاجتماع بشكل مباشر مع ممثلين عن «مجموعة بيركلي» (المطور العقاري)، بالإضافة إلى مستشار قانوني متخصص ومستشار تمويل، الذي سيقدم شرحا وافيا حول آليات الحصول على التمويل الإسلامي لشراء الوحدات العقارية، مما يوفر حلا متكاملا للمشترين.



وبهذه المناسبة، أشاد عبدالله الصانع، نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار لشركة أعيان العقارية، بالعلاقة المتينة مع «مجموعة بيركلي»، والتي أثمرت بمنح «أعيان» الشراكة الحصرية لتسويق هذا المشروع المنتظر في ميلتون كينز. وأضاف الصانع أن هذا المشروع سيقدم مفهوما جديدا للحياة العصرية على مدى السنوات القادمة، كما سنطلق حملة تسويقية واسعة في الكويت لتعريف عملائنا بهذه الفرصة المميزة للسكن والاستثمار في بيئة متكاملة.



من جهته، صرح كريس فرايم، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا والهند في مجموعة بيركلي بأن منح الحقوق الحصرية لشركة أعيان العقارية هو انعكاس مباشر لثقتنا الكبيرة بخبراتهم الطويلة في السوق العقاري، وقدرتهم الفائقة على إيصال قيمة مشاريعنا وجودتها للمستثمرين الذين يبحثون عن التميز والموقع الإستراتيجي في بريطانيا. نحن نؤمن بأن المشاريع الجديدة في ميلتون كينز تشكل إضافة نوعية لمحفظة استثمارات عملائنا، حيث تقدم هذه الوجهات مزيجا متوازنا بين العوائد الاستثمارية المجزية والحياة العصرية الراقية في مدن تعد من بين الأسرع نموا والأكثر أمانا في المملكة المتحدة.