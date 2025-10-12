أحمد الدعيج: صفقة التمويل الآسيوية المشتركة تستقطب سجل طلبات مرتفعة بأضعاف حجم الاكتتاب ما يعكس ثقة المستثمرين في «التجاري»

يوكي ميزونوي: الصفقة ستمكن «التجاري» من تنويع مصادر التمويل وستفتح الباب أمام تدفق السيولة للقطاع المصرفي الكويتي

أعلن البنك التجاري الكويتي، إحدى المؤسسات المالية العريقة في دولة الكويت، عن حصوله على تمويل آسيوي مشترك بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات، حيث تولى بنك «ميزوهو» منفردا مهام تنظيم وإدارة وترتيب الصفقة. وقد حققت الصفقة نجاحا كبيرا، حيث بلغ حجم الطلب على الاكتتاب 1.9 مرة، مع مشاركة 23 مستثمرا آسيويا من 8 دول آسيوية في الصفقة التمويلية.



وتعليقا على الصفقة، عبر الشيخ أحمد دعيج الصباح، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، عن سعادته قائلا: تمثل هذه الصفقة إنجازا كبيرا للبنك التجاري الكويتي، حيث تسهم في تنويع قاعدة ومصادر التمويل وتؤسس لعلاقة عمل قوية مع مجموعة رائدة ومتميزة من المستثمرين في آسيا. وسنوجه هذا التمويل لتعزيز مبادراتنا الاستراتيجية بغرض تحقيق النمو، مما سيعود في النهاية بالنفع على عملائنا وعلى البنك والاقتصاد الكويتي بشكل أكبر.



وأضاف انه سيتم استخدام حصيلة الصفقة في الأغراض التجارية والمؤسسية العامة للبنك وتعزيز مركزه المالي، ودعم استمرارية الاستثمار في التكنولوجيا والحلول المرتكزة على تقديم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية للعملاء.



من جهته، قال يوكي ميزونوي، الرئيس والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي لبنك «ميزوهو» في الشرق الأوسط وأفريقيا/ المدير الإقليمي والعضو المنتدب للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وآسيا الوسطى والقوقاز: يسرنا في بنك ميزوهو دعم هذه الصفقة الآسيوية المجمعة الثانية للبنك التجاري الكويتي بصفتنا المدير والمنسق الوحيد للاكتتاب، هذه الصفقة سوف تمكن البنك التجاري الكويتي من تنويع مصادر التمويل، وستفتح الباب أمام تدفق السيولة للقطاع المصرفي الكويتي. ونحن بصفتنا أحد أبرز البنوك الآسيوية الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المنطقة، يسرنا تقديم الدعم للبنك التجاري من خلال هذه الصفقة الهامة.



ومن المعروف أن هذه الصفقة الناجحة في السوق الآسيوية قد فتحت الباب أمام البنك التجاري للحصول على السيولة من قنوات جديدة، مما يوفر للبنك مزايا متعددة لتنويع مصادر التمويل. وتمثل هذه المعاملة أكبر صفقة تمويل لمؤسسة مالية كويتية لأجل 5 سنوات.