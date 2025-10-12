القاهرة - محمد صلاح



أعلنت الفنانة وفاء عامر عن استعدادها لتصوير عمل درامي جديد يحمل عنوان «السرايا الصفراء»، على أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل. وظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر خاصية «ستوري» في «إنستغرام»، بإطلالة عفوية وابتسامة مليئة بالحيوية، لتفاجئ جمهورها بقولها: «انتظروني في رمضان بمسلسل السرايا الصفراء»، ولم تذكر أي معلومات إضافية عن طبيعة الدور أو فريق العمل المشارك معها.



وقبل إعلانها الأخير بأيام، كانت وفاء عامر قد أثارت فضول متابعيها بمنشور مقتضب كتبت فيه: «انتظروني قريبا جدا.. يا ترى إيه؟»، لتفتح الباب أمام سيل من التكهنات حول طبيعة المفاجأة المنتظرة والتي كشفت عنها أخيرا بأنه عمل درامي جديد.