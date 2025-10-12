إنجاز طبي كويتي غير مسبوق يضاف إلى سجل النجاحات الوطنية في مجال الابتكار الصحي



أعلنت وزارة الصحة نجاح أول عملية جراحية روبوتية "عن بعد" في العالم بمجال الأورام النسائية "في إنجاز طبي غير مسبوق يضاف إلى سجل النجاحات الوطنية في مجال الابتكار الصحي".



وقالت الوزارة في بيان صحافي إن العملية المشار إليها نفذت ضمن تعاون وطني متكامل بين مستشفيي جابر الأحمد والجهراء لتكون بذلك أول سلسلة عمليات روبوتية تجرى محليا بالكامل بأيد كويتية وبنية تحتية وطنية.



وأوضحت أن وحدة الأورام النسائية في مستشفى جابر الأحمد أجرت العمليات بقيادة د.وفاء الدويسان ود.دلال الشماع بالتنسيق مع قسم النساء والولادة في مستشفى الجهراء، حيث تم بنجاح تنفيذ ثلاث عمليات دقيقة ومعقدة لمريضات كويتيات مصابات بسرطان الرحم باستخدام تقنية الربط الجراحي الروبوتي "عن بعد" والتي "تمثل نقلة نوعية في مجال الجراحة الحديثة".



وأضافت أن هذا النجاح يجسد نموذجا متقدما للتكامل الوطني في الطب الذكي وبداية مرحلة جديدة في توطين التكنولوجيا الطبية المتقدمة في الكويت بما يعزز مكانتها الإقليمية والعالمية في مجال الطب الرقمي والجراحة الذكية.



وأفادت "الصحة" بأن هذا الإنجاز يفتح آفاقا واسعة أمام تدريب جيل جديد من الجراحين على تقنيات الجراحة الروبوتية وتعزيز التعاون بين الجراحين في مختلف المستشفيات والتخصصات ضمن رؤية وزارة الصحة لتطوير منظومة الرعاية الصحية بما يواكب متطلبات المستقبل.



وعبر الفريق الطبي وفق البيان عن شكره وتقديره لوزير الصحة د.أحمد العوضي وقيادات الوزارة على دعمهم المستمر، مؤكدين أن هذا الإنجاز يمثل خطوة جديدة في مسيرة التحول نحو منظومة صحية ذكية ومتكاملة تضع الإنسان في قلب الاهتمام والعلم في طليعة التقدم.