

ذكرت إحصائية بالأرقام معاناة الدولي الإسباني داني أولمو، لاعب وسط برشلونة، من سلسلة إصابات طويلة منذ أن كان لاعبا في صفوف لايبزيغ الألماني وقبل انضمامه إلى البارسا.



ووضع داني أولمو فريقه برشلونة في مأزق كبير قبل انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تعرض للإصابة في السمانة وغادر على إثرها معسكر منتخب إسبانيا صباح أمس، وعاد إلى «البلوغرانا» لتلقي العلاج على إصابته.



وذكرت قناة «TV3» الكتالونية، أن إصابة أولمو لاعب برشلونة تأتي لاستكمال سلسلة معاناته من الإصابات مع الأندية لايبزيغ ثم برشلونة وغيابه لفترات طويلة أثرت على مسيرته الكروية.



واستعرضت القناة، كابوس إصابات أولمو منذ أن كان لاعبا في لايبزيغ بفترات الغيابات كالتالي: موسم 21-22 (لايبزيغ)، حيث غاب لمدة 99 يوما، وفي الموسم الذي يليه مع الفريق الألماني غاب 86 يوما، بينما غاب 114 يوما في موسم 23-24، وفي الموسم الماضي غاب 71 يوما، ويبقى الانتظار لمعرفة ما إذا كانت إصابته الجديدة مع منتخب إسبانيا وعودته إلى برشلونة ستنذر بفترة غياب طويلة عن الفريق الكتالوني بموسم 2025-2026 كما حدث في الأربعة مواسم المذكورة أو العودة سريعا ومخالفة القاعدة.