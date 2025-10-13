

عبدالكريم العبدالله



في إطار الجهود المشتركة بين بنك الدم المركزي ومركز صباح الأحمد للكلى والمسالك البولية، نظمت حملة للتبرع بالدم هدفت إلى تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة التبرع بالدم، ودعم المخزون الوطني من وحدات الدم ومشتقاته، بمشاركة الكوادر الطبية والإدارية والمتبرعين من مختلف الفئات.



وقالت استشاري المايكروبيولوجي ورئيس قسم المختبرات في المركز د.تهاني الدوسري إن هذه الحملة تأتي ضمن المبادرات الدورية التي يحرص المركز على تنظيمها سنويا، تأكيدا على أهمية التبرع بالدم في إنقاذ حياة المرضى، خاصة في حالات الطوارئ والولادة، إلى جانب نشر ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع.



وأضافت أن التبرع بالدم لا يعد عملا إنسانيا فقط، بل يعود أيضا بالنفع على المتبرع نفسه من خلال تنشيط الدورة الدموية، وتعزيز الإحساس بالمشاركة والتكافل المجتمعي، فضلا عن إمكانية الكشف المبكر عن بعض الحالات الصحية بفضل الفحوص السريعة التي تجرى قبل التبرع.



من جانبها، أوضحت رئيسة الفنيين في مختبر أمراض الدم في المركز حنين محمد العوضي، أن الحملة التي أقيمت برعاية المركز وبالتعاون مع بنك الدم المركزي، تهدف إلى المساهمة في دعم بنك الدم وزيادة المخزون الوطني من أكياس الدم، وإنقاذ حياة المرضى المحتاجين للدم ومشتقاته.



وبينت العوضي أن المركز يحرص على تنظيم حملات سنويا للتبرع بالدم، في إطار سعيه المتواصل لترسيخ ثقافة التبرع الطوعي ونشر الوعي الصحي، مشيدة بالإقبال المميز من المتبرعين وتفاعلهم الإنساني الكبير.



أما مسجل أمراض الدم في المركز د.هند السيد فأكدت أن الحملة أقيمت تحت شعار «أنقذ روحا»، موضحة أن تبرعا واحدا يمكن أن ينقذ حياة ثلاث أرواح على الأقل، لما يوفره من مشتقات دم حيوية مثل كريات الدم الحمراء، الصفائح الدموية، والبلازما.