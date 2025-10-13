

أعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة لمساهميها أن الإدارة المالية للشركة انتهت من إعداد النتائج الأولية لأداء الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2025، حيث من المتوقع أن يصل صافي الربح إلى 2.01 مليون دينار تقريبا، ما يعادل حوالي 11.13 فلسا للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 1.89 مليون دينار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أي ما يعادل 10.47 فلوس للسهم الواحد.



هذا، ومن المتوقع أن يبلغ صافي ربح الشركة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 6.92 ملايين دينار تقريبا، أي حوالي 38.28 فلسا للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 6.17 ملايين دينار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أي ما يعادل 34.16 فلسا للسهم الواحد.



وشددت الشركة على أنها ستقوم بالإعلان عن طريق بورصة الكويت وهيئة أسواق المال عن النتائج النهائية للربع الثالث لعام 2025 بعد مراجعتها من قبل مدقق الحسابات خلال الثلاثة أسابيع المقبلة.