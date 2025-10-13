أعلنت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب، في الحفل الختامي الذي أقيم أمس الأول، عن فوز منشورات (تكوين) الكويتية بجائزة التميز - فئة النشر والترجمة، وذلك من بين مئات دور النشر المشاركة في الدورة الحالية للمعرض، التي امتدت من 2 إلى 11 الجاري في العاصمة السعودية الرياض.



وثمن الشاعر محمد العتابي، الشريك المؤسس ومدير منشورات تكوين، ثقة إدارة معرض الرياض بهذا الاختيار، معتبرا الجائزة تتويجا لمسيرة امتدت على مدى 8 أعوام من العمل المتواصل في تطوير حركة الترجمة والنشر في المنطقة.



وقال العتابي إن هذا الفوز ثمرة جهود متراكمة لفرق العمل والمترجمين الذين تعاونوا مع منشورات (تكوين) منذ تأسيسها حتى اليوم.