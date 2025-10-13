أحمد الفضلي



يستعد الفنان أحمد العونان لتقديم مسرحية جديدة بعنوان «النداء الأخير»، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، حيث يعرض العمل يوم 23 أكتوبر على مسرح محمد العلي - البوليفارد.



وتتناول المسرحية قصة موظف متقاعد يدخل مجال الخطابة بدافع الحاجة، ليواجه تحديات جديدة ويكتشف جوانب مختلفة من الحياة، في قالب كوميدي درامي يجمع بين الفكاهة والرسائل الاجتماعية الهادفة. ويشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم المسرح الخليجي، من بينهم: فوز الشطي، ميس كمر، سلطان الفرج، نورة العميري، وفهد البناي، لتقديم تجربة مسرحية مميزة تستهدف جمهور مختلف الأعمار. وأكد أحمد العونان في تصريحات صحافية أن المسرحية تعكس جانبا إنسانيا مهما، مع الحرص على تقديم محتوى يثري المشهد المسرحي ويعكس الواقع الاجتماعي بأسلوب كوميدي ودرامي في الوقت نفسه.