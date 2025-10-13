بيروت ـ بولين فاضل



الفنانة سيرين عبدالنور هي اليوم في مرحلة قراءة أكثر من نص تمثيلي تمهيدا للاختيار أو عدمه، لاسيما أنها وبعد 25 عاما على مشوارها التمثيلي، حريصة كما تؤكد، على عدم تكرار نفسها. وتقول سيرين «لست ابنة اليوم في التمثيل، وموهبتي هي مسؤولية بحد ذاتها، فضلا عن مسؤوليتي أمام الجمهور الذي قدر موهبتي ودعمني على امتداد أكثر من عقدين، وبالتالي أنا أحترم الناس وأحرص على عدم تكرار الأدوار التي سبق أن لعبتها».



وسيرين التي كرمت أخيرا في مصر عن دورها في مسلسل «النسيان» في مهرجان الفضائيات العربية، وهو التكريم الثاني لها في هذا المهرجان، دعت من لم يتابع هذا المسلسل إلى متابعته، خصوصا أن دورها فيه هو من أصعب الأدوار في مسيرتها، وهو دور مركب لأم تبحث عن أولادها ولا تعلم ما إذا كانوا قد خطفوا أو قتلوا. ولفتت سيرين إلى أن ظروف تصوير هذا المسلسل كانت حزينة جدا، لأنها كانت بصدد فقدان والدتها الراقدة في المستشفى، وقد وظفت مشاعرها الحقيقية من أجل تجسيد شخصية الأم الحزينة.



وعما إذا كانت ستكرر تجربة التمثيل في مصر، أكدت أنها حاضرة دوما ومنفتحة على أي عرض شرط أن يكون مناسبا لها، وهي مدينة بالكثير للمصريين الذين احتضنوها وأحبوها، لكنها لن تحضر في عمل مصري من جديد لمجرد الحضور وإنما من أجل الإضافة إلى مسيرتها.



أما على الصعيد الغنائي وغيابها منذ 15 عاما عن الألبومات، فأوضحت الفنانة اللبنانية أن إنتاج البوم أمر مكلف جدا في الزمن الحاضر، ومن يطرح البومات من الفنانين إنما ينتجها من المال الخاص، لأن شركات الإنتاج باتت أقرب اليوم إلى شركات توزيع. ولفتت إلى أنها غير قادرة على إنتاج البوم كامل، خصوصا أن الحفلات ما عادت كثيرة، فضلا عن قناعتها أن الأغنية المنفردة تنال حقها من التسويق والانتشار.