مريم بندق



بدأ رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان اعتبارا من أمس الأول السبت، على رأس وفد رسمي، زيارة إلى جهاز الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين. وكان في مقدمة مستقبليه رئيس جهاز الخدمة المدنية بالمملكة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، والمدير العام لمعهد الإدارة العامة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارتنا لدى مملكة البحرين المستشار يوسف البنوان، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.



ويرافق رئيس ديوان الخدمة المدنية وفد يضم الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري محمد الأحمد ومدير مكتب رئيس الديوان راشد عذبي.



وكان ديوان الخدمة المدنية قد كرم خمس كفاءات وطنية من مملكة البحرين بمنحهم وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية، وذلك خلال الحفل الذي نظمه «الديوان» على هامش الاجتماع الحادي والعشرين للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتكريم الكفاءات الوطنية التي جسدت من خلال مسيرتها المهنية قيم الالتزام والإبداع في تطوير العمل المؤسسي بدول المجلس، وذلك خلال الشهر الماضي.