وقع النادي الدولي الكويتي للسيارات اتفاقية مع النادي الإيراني للسيارات والسياحة لتسهيل كافة الإجراءات التي تتعلق بإدخال السيارات الكويتية إلى إيران ومن الجانب الإيراني إلى الكويت، بالإضافة إلى تسهيل إدخال السيارات العراقية إلى المنافذ الإيرانية نظرا لعدم وجود نادٍ معتمد لإصدار دفاتر إدخال المرور الجمركي المؤقت للسيارات العراقية إلى إيران.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للنادي الدولي الكويتي للسيارات عيسى حمزة إن الاتفاقية تهدف في المقام الأول لتوطيد العلاقات المتجذرة بين الناديين والتي تمتد لأكثر من 40 عاما، موضحا أن الناديين يتمتعان بخبرات عريقة في مجال السيارات والسياحة والسفر، بالإضافة لكونهما أعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات والسياحة.



وأضاف حمزة في تصريح صحافي عقب توقيع الاتفاقية، أن من أبرز أهداف الاتفاقية بين الجانبين الكويتي والإيراني تشجيع السياحة وفتح افاق سياحية وترفيهية جديدة بين البلدين، خصوصا مع رؤية الكويت الجديدة لفتح المجال السياحي والترفيهي وتسهيل الإجراءات وإصدار التأشيرات المختلفة لدفع عجلة النمو من خلال القطاع السياحي في الكويت.



وأوضح أن المناقشات الأولية لتوقيع الاتفاقية تناولت العديد من الموضوعات أبرزها تسهيل إدخال السيارات الإيرانية إلى الكويت وبالعكس وكذلك تسهيل إدخال السيارات العراقية إلى المنافذ الإيرانية لعدم وجود نادٍ معتمد لإصدار دفاتر المرور الجمركي المؤقت من العراق إلى إيران، كما تم بحث كيفية الاستفادة من تجارب الجانب الإيراني من خبراتهم في تقديم خدمات الطرق والمركبات في الطرق السريعة والشوارع.



وذكر حمزه أن المناقشات تضمنت الألية المعتمدة لإدخال السيارات العراقية عبر دفاتر المرور الجمركية الخاصة بالنادي الدولي الكويتي للسيارات من خلال الاطر والاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على فتح فرع للنادي الكويتي الدولي للسيارات في البصرة لتسهيل العمليات على أن يقوم النادي الكويتي للسيارات بافتتاح فرع للنادي في مدينة البصرة.



وأشار إلى أن الاجتماع تناول تنسيق وتوحيد المواقف بين الجانبين أثناء الاجتماعات الدولية القادمة، خصوصا مع اقتراب الاجتماع الخاص لانتخاب رئيس جديد للاتحاد الدولي للسيارت في العاصمة الأوزبكستانية طشقند مطلع سبتمبر القادم والذي ترشح له الرئيس الحالي للاتحاد محمد بن سليم.



ووجه حمزة الشكر إلى السفارة الايرانية في الكويت وعلى رأسها السفير الإيراني محمد توتونجي الذي أشرف على تنظيم الزيارة واستقبل الوفد الإيراني، كما وجه الشكر إلى جواد بوخمسين الذي أولم بمأدبة غذاء على شرف الحضور.



حضر توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للنادي الدولي الكويتي للسيارات عيسى حمزة ورئيس النادي الايراني للسيارات والسياحة د.محمد صوفي ومدير النادي الايراني ومسؤولا النادي الدولي الكويتي للسيارات (فرع البصرة) الشيخ وجدي وسيد قصي.