استقرت الفنانة غادة عبدالرازق، على العمل الدرامي الذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل.



ورفضت غادة الكشف عن اسم العمل منوهة انه ينتمي إلى الأعمال التي تقع في 15 حلقة، وستقدم من خلاله دورا جديدا يعتبر مفاجأة كبيرة للجمهور، حيث تواصل خلال الفترة الحالية، وفق مجلة «لها»، عقد جلسات العمل مع الشركة المنتجة للمسلسل، ومع مخرجه ومؤلفه للاتفاق على خطوطه العريضة وترشيح أبطاله للبدء بالتصوير في أقرب وقت.



وكانت غادة قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «شباب امرأة»، الذي أعاد تقديم القصة الشهيرة التي جسدتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا في فيلم يحمل الاسم ذاته، وقدمت غادة دور «شفاعات»، فيما أدى الفنان يوسف عمر شخصية «إمام» التي جسدها شكري سرحان في النسخة السينمائية، وشاركت داليا شوقي بدور «سلوى» الذي جسدته شادية، فيما أدى محمد محمود شخصية «عم حسبو»، التي قدمها سابقا الفنان عبدالوارث عسر.