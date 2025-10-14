أعربت الفنانة منة شلبي عن سعادتها بعد تكريمها بجائزة «الإنجاز الإبداعي» من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته السابعة، وهي من أبرز الجوائز التي تمنح تكريما لمسيرة فنية متميزة، وقالت شلبي: «ممتنة جدا، وحاسة إني أصغر من إني آخد جائزة زي دي، لأنها كبيرة علي ومسؤولية، والجائزة مدياني طاقة كبيرة، وحاسة إن لسه فيه حاجات أكتر أقدر أقدمها»، كاشفة خلال حلولها ضيفة على برنامج «et بالعربي»، عن الوضع الصحي لوالدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، مؤكدة أنها تتمتع حاليا بصحة جيدة، وأنها تتلقى العلاج في المنزل، وقدمت الشكر إلى كل من سأل عنها.



وكانت منة، قد كشفت حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية عن مشاركتها في موسم دراما رمضان المقبل، بعد غيابها عن المنافسة العامين الماضيين، حيث كان آخر أعمالها مسلسل «تغيير جو» الذي عرض في رمضان 2023، وقالت في تصريحات على هامش العرض الخاص لفيلم «هيبتا 2»: «كل ما تردد عن مشاركتي في رمضان المقبل لا أساس له من الصحة»، مشيرة إلى أنها لم تحسم قرارها بشأن مشاركتها في رمضان من عدمه، وذلك بعدما خرج مسلسلها «درجة الغليان» من السباق الرمضاني المقبل، حيث تقرر عرضه عقب انتهاء الموسم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ونفسي، حيث إن هناك تبعات نفسية للقضية في العمل، والمسلسل من إخراج السدير مسعود.