حنان عبدالمعبود



وقع المركز العلمي، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية العلاقات العامة.



في إطار السعي لتعزيز الشراكات المجتمعية وتبادل الخبرات في مجال الاتصال والعلاقات العامة.



وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتطوير الإعلامي وتنظيم الفعاليات المشتركة، بالإضافة إلى دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية والتوعية العامة بما يسهم في نشر ثقافة التواصل الفعال وتنمية مهارات العاملين في قطاع العلاقات العامة.



ووقع الاتفاقية كل من المدير العام للمركز العلمي مساعد الياسين، ورئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة جمال النصرالله، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين، وقد أكدا خلال مراسم التوقيع أهمية هذه الشراكة في توحيد الجهود بين المؤسسات التعليمية والمهنية لتطوير الأداء الاتصالي في الكويت، ودعم الكفاءات الوطنية في مجال العلاقات العامة والإعلام المؤسسي.



وقال المدير العام للمركز العلمي مساعد الياسين: نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع جمعية العلاقات العامة الكويتية التي تمثل بيت الخبرة في هذا المجال، مشيرا إلى ان هذا التعاون يعكس الايمان العميق بأهمية بناء جسور التواصل مع المؤسسات الوطنية الرائدة، بما يسهم في تطوير مهارات كوادرنا وتعزيز جودة رسالتنا الاتصالية في خدمة أهداف المركز العلمي ومجتمعنا الكويتي.



وأضاف أن المركز العلمي سيعمل من خلال هذه الاتفاقية على تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، والمشاركة في المبادرات التي تسلط الضوء على أهمية الاتصال العلمي والإعلام التفاعلي في رفع مستوى الوعي المجتمعي.



من جانبه، أعرب جمال النصرالله «عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية مع المركز العلمي الذي وصفه بأنه أحد أبرز الصروح الوطنية التي تجمع بين المعرفة والابتكار وتخاطب جميع فئات المجتمع بروح علمية وإنسانية راقية».



وقال «إن هذه الشراكة تأتي انطلاقا من إيماننا المشترك بأهمية تعزيز ممارسات العلاقات العامة الحديثة وتوظيفها في دعم التنمية المستدامة ونشر ثقافة التواصل المؤسسي المسؤول في مؤسساتنا الوطنية».



وأضاف «تتضمن الاتفاقية التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في العلاقات العامة، إلى جانب تقديم الدعم الاستشاري والإعلامي، والمشاركة في المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية ونشر الثقافة العلمية».