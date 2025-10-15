في إطار التزامها المتواصل بدعم القطاعات الوطنية الحيوية، قامت شركة الملا وبهبهاني للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة رام في الكويت، بتسليم 81 وحدة من شاحنات RAM 2500 HD إلى شركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية، ضمن مشروع مناقصة مخصص لقطاع النفط في الكويت.



وتعد شركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية من أبرز الشركات الرائدة في مجالات الهندسة والمقاولات والتجارة في الكويت، وتقدم خدماتها بقطاعات متعددة تشمل أنظمة التكييف، والمشاريع الكهروميكانيكية، والنفط والغاز، وإدارة المرافق.



ويأتي هذا التعاون تأكيدا على الثقة المتبادلة بين المؤسستين، وترسيخا لدور شركة الملا وبهبهاني كشريك موثوق يقدم حلول أساطيل متكاملة تتميز بالجودة العالية والاعتمادية، بما يلبي الاحتياجات التشغيلية الخاصة للعملاء في مختلف القطاعات.



وفي هذه المناسبة، عبر جورج موسى رئيس المدراء العامين في شركة الملا وبهبهاني للسيارات قائلا: نعتز بثقة شركة فواز، وبأن تكون شاحنات رام جزءا من مشاريعهم الحيوية في قطاع النفط. هذا التعاون يجسد التزامنا الدائم بتقديم حلول نقل موثوقة وفعالة تسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتلبية متطلبات عملائنا في مختلف المجالات. وتؤكد هذه الخطوة حرص شركة الملا وبهبهاني على مواصلة دورها كشريك إستراتيجي للقطاعات الحيوية في الكويت، من خلال توفير أحدث المركبات وأكثرها كفاءة لتلبية متطلبات الأعمال وتعزيز مكانة علاماتها التجارية الرائدة في السوق المحلي.