أتمنى العمل مع شيماء من جديد ومشتاقة للمسرح.. ولا أسمح للمنتجين بذلك!



ياسر العيلة



مي البلوشي من الفنانات اللاتي يمثلن بعفوية دون تصنُّع، لذلك دائما ما تلفت الأنظار إليها في كل عمل تشارك فيه، وقد غابت عن دراما رمضان الماضي بسبب أن المنتجيين يفرضون عليها أدوارا معينة، وفي المقابل هي ترفض ذلك حتى لا تحصر نفسها في نفس الشخصية التي قدمتها في أعمالها السابقة.



«الأنباء» التقت مي، فحدثتنا عن أعمالها الجديدة الحالية، وسبب غيابها عن المسرح، ومتى يجمعها عمل واحد بابنتها الفنانة شيماء سليمان؟ وأخبار أخرى كثيرة، حيث قالت: أصور حاليا مسلسل «سكنهم مساكنهم»، وهو التجربة الإنتاجية الأولى للفنان الشاب منصور البلوشي، ومن تأليف محمد النشمي، وإخراج حسين دشتي، وإشراف عام للمنتج باسم عبدالأمير، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم باسمة حمادة وعبدالله التركماني وعبدالمحسن العمر وعبدالله البلوشي ونور محمود ونورة فيصل.



وتابعت: العمل لشهر رمضان المقبل وهو اجتماعي أكشن، وحكايته تدور في إطار من الجريمة والألغاز، ودوري فيه أم تعيش مع ابنتها الوحيدة «المينونة» وأعترف بذلك، وتجسد دورها الفنانة الشابة نورة فيصل، وفي الوقت نفسه أنا جارة الفنانة سماح وتدور بيننا الكثير من الأحداث.



وأكملت: العمل ثقيل وفيه حبكة درامية حلوة ويغلب عليه طابع الغموض، وعندي أيضا الجزء الثاني من «مدرسة النخبة» مع شركة «كتويل» للمنتج الفنان عبدالله عبدالرضا بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول والذي أقدم فيه نفس الشخصية وهي مدرسة العقاب، كاشفة عن أن هناك أيضا جزءا ثالثا من المسلسل.



وعن سبب غيابها عن المشاركة في رمضان الماضي، أوضحت: لم أجد الدور المناسب، لذلك اعتذرت عن أكثر من عمل لأنني رأيت أنها لن تضيف لي أي جديد، وأيضا حتى لا أسمح للمنتجين والمخرجين بأن يفرضوا علي أدوارا معينة ويتم حصري فيها.



وحول جديدها على مستوى المسرح، ردت: شاركت خلال العام الماضي في مسرحيتين مع النجم الكبير عبدالعزيز المسلم، هما «ساحرة الشمال» و«الطابق الثاني»، والحمد لله حققتا نجاحا كبيرا، وتلقيت عروضا شفهية من بعض المنتجين للمشاركة في أعمالهم القادمة لكن لم يتم الاتفاق بشكل رسمي، وأنا أعشق المسرح وأعتبره بيتي الثاني وأستمتع جدا به وأجد نفسي فيه.



وعن إمكانية مشاهدتنا لعمل فني يجمعها بابنتها النجمة شيماء سليمان، خاصة أنهما لم يلتقيا معا منذ فترة طويلة، قالت مي: أتمنى ذلك بالتأكيد، خاصة أننا لم نلتق معا منذ 6 سنوات منذ مسلسل «من حقي أحب» وكانت معنا أيضا ابنتي الثانية سعودة.