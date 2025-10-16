في خطوة تعكس رؤية مستقبلية طموحة تستهدف توسيع قاعدة استثماراتها بما ينسجم مع القيم الإسلامية، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة إيفا للفنادق والمنتجعات، على قرار استراتيجي يقضي بمزاولة نشاطها وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، في تحول نوعي يعزز مكانة الشركة الريادية في قطاعي التطوير العقاري. ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع أنشطة الشركة وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين والعملاء الذين يفضلون الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يضمن تحقيق نمو مستدام ومتوازن يراعي القيم الأخلاقية والمهنية.



وفي تعليق له على هذا القرار، قال رئيس مجلس إدارة شركة ايفا للفنادق والمنتجعات خالد اسبيته: «إن موافقة الجمعية العامة على التحول الى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية يجسد التزامنا بالاستجابة لتطلعــات مساهمينــــا وعملائنا، ويعكس حرصنا على بناء نموذج أعمال أكثر قوة واستدامة. إننا ماضون بخطى واثقة نحو مستقبل يوازن بين الابتكار في قطاع التطوير العقاري والالتزام بالقيم الإسلامية، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويدعم موقع الشركة الريادي على الساحتين الإقليمية والدولية». وأضاف اسبيته: «ستقوم الشركة خلال الفترة المقبلة باتخاذ جميع الخطوات التنفيذية اللازمة لتوفيق أوضاعها التشغيلية والمالية والاستثمارية بما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية، وبالتعاون مع مستشارين شرعيين معتمدين لضمان أعلى درجات الشفافية والالتزام». وستواصل ايفا للفنادق والمنتجعات التزامها بتطوير مشاريع عقارية وسياحية رائدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع الحرص على تقديم قيمة مضافة لمساهميها وشركائها، وتعزيز دورها كمؤسسة استثمارية مبتكرة تتبنى نهجا متوافقا مع الشريعة الإسلامية.