عاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إلى قاعة المحكمة التي عقدت جلسة جديدة في قضايا الفساد الثلاث التي يواجهها منذ مايو 2020.



وتوجه نتنياهو مبتسما إلى قاعة المحكمة برفقة عدد من وزراء حزبه «الليكود»، رغم صيحات الاستهجان التي قابلهم بها المتظاهرون أثناء مرورهم في الطريق. ويأتي ذلك بعد أن اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب العفو عن نتنياهو الذي ينفي جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه ضحية مؤامرة سياسية. وفي إحدى القضايا، يتهم نتنياهو وزوجته سارة بتلقي هدايا فاخرة تزيد قيمتها على 260 ألف دولار أميركي، من أصحاب المليارات مقابل خدمات سياسية.