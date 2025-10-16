أطلقت زين المرحلة الأولى من النسخة الإقليمية الجديدة لبرنامجها الريادي Zain Great Idea - أحد أبرز منصات تسريع الشركات التكنولوجية الناشئة في المنطقة - بإقامة معسكرات تدريبية مكثفة للمبادرين المشاركين، جمعت فيها نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين والمحليين في أسواق زين. وكشفت الشركة أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا لالتزامها بدعم الابتكارات التكنولوجية، وتعزيز دور رواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع التكنولوجي، وتمكين حضورهم في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأوضحت زين أن النسخة الجديدة من البرنامج انطلقت في عدد من الدول الخليجية والعربية، شملت الكويت، البحرين، العراق، الأردن، السعودية، والإمارات، حاملة معها رؤية طموحة وغاية لتمكين المبادرين من تطوير مشاريعهم وبناء نماذج أعمال أكثر تأثيرا واستدامة. وأفادت بأن فترة الأسابيع الأولى من البرنامج شهدت سلسلة من التدريبات المكثفة، ركزت على محاور استراتيجية تشمل التسويق، التمويل، إدارة العمليات، والتحول الرقمي، بهدف تسريع نمو الشركات الناشئة وتأهيلها لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية بثقة وكفاءة. وفي الكويت، استضافت زين لقاء تعريفيا جمع المشاركين مع شركاء البرنامج في مقرها الرئيسي بالشويخ وبحضور مسؤولي الإدارة التنفيذية، حيث تعرف المشاركون خلاله على خارطة طريق المعسكر التدريبي وأهدافه ومحتواه، وذلك ضمن النسخة الإقليمية من البرنامج التي انطلقت أخيرا لفتح آفاق الإرشاد والتمويل والتجارب العالمية أمام المبادرين في الكويت وأسواق المنطقة. وأشرف على تقديم المحتوى الخاص بالمعسكر نخبة من المدربين والمتخصصين والخبراء العالميين والمحليين، منهم البروفيسور باريس دي ليتراز من جامعة IE Business School الرائدة في إسبانيا والمتخصصة في دراسات إدارة الأعمال، والذي يحمل خبرات تفوق 20 عاما في مجالات الاستثمار ورأس المال، وهو المدير التنفيذي لـ IE Venture Labs التي تعتبر أكبر مسرعة أعمال ناشئة في أوروبا، وهو مؤسس لعدد من الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والإدارة. كما ضم المعسكر التدريبي بول ماركا الرئيس التنفيذي لشركة Parallax Global Advisors، وشغل سابقا منصب نائب المدير المساعد في جامعة Stanford، الذي يعد من أبرز المتحدثين حول الابتكار وريادة الأعمال ودور التكنولوجيا في إعادة تعريف التعليم وسوق العمل. هذا، بالإضافة إلى غاييل أبو عبدو، وهي رائدة أعمال متخصصة في مجالات الموارد البشرية وتطوير المؤسسات والتسويق الرقمي وسلوكيات المستهلكين، وتشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي في شركة Ivy & Company لتطوير الابتكار، بالإضافة إلى منصب تطوير الابتكار والتحول في شركة Nestle الشرق الأوسط سابقا، وهي أستاذ مساعد في جامعة IE Business School.



كما شاركت في المعسكر نورهان الظن، وهي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Noor Coaching المتميزة في البرامج التدريبية والاستشارية الموجهة لرواد الأعمال وأصحاب الأعمال الناشئة، وقامت بمشاركة خبراتها الاستشارية في مجالات الاستثمار والخدمات المالية مع أكثر من 450 شركة ناشئة في 6 دول مختلفة.