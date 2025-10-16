

عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيس مجلس أقسام المختبرات الطبية في وزارة الصحة د.ابتسام الجمعة عن انطلاق المؤتمر السابع للمختبرات برعاية وزير الصحة خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر، مؤكدة انه يمثل محطة علمية بارزة تجمع نخبة من الخبراء والباحثين في مجال علوم المختبرات الطبية، لمناقشة أحدث المستجدات في الطب الدقيق وأمراض الدم التشخيصية.



وأوضحت الجمعة أن المؤتمر يقام تحت عنوان «المستجدات في أمراض الدم التشخيصية والطب الدقيق: توجهات مستقبلية في تشخيص المختبرات»، يأتي استمرارا لنهج وزارة الصحة في دعم البحث العلمي وتطوير الخدمات المخبرية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الطب الدقيق Precision Medicine الذي يعتمد على الخصائص الجينية والبيئية للفرد لتقديم رعاية صحية مخصصة.



وبينت أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن



8 جلسات رئيسية متعددة التخصصات، إلى جانب دورات تدريبية قـصـيـرة، سـيـتـنـاول خلالها المتحدثون محاور محورية أبرزها التطورات في أمراض الدم والأورام، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التحليل المخبري، والمؤشرات الحيوية التنبؤية، وطب نقل الدم، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب الأخلاقية للتشخيص الطبي الحديث.