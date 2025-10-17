في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على إقامة الفعاليات التي تعود بالفائدة على موظفيها، نظمت الهيئة العامة لشؤون القصر ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام، فعالية توعوية لموظفيها وللمراجعين تزامنا مع اليوم العالمي للغذاء بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وذلك في مبناها الرئيسي الكائن بمنطقة المرقاب، حيث تم تقديم النصائح والإرشادات التوعوية حول التغذية السليمة من قبل ممثلي هيئة الغذاء، بالإضافة إلى توزيع البروشورات التوعوية حول الغذاء والتغذية الصحية.



وتأتي هذه المشاركة حرصا من الهيئة على دعم مختلف الحملات التوعوية التي تخدم موظفيها في إطار التواصل الدائم والفعال مع الموظفين والمراجعين.



وفي ختام الفعالية تقدمت الهيئة بالشكر لممثلي الهيئة العامة للغذاء والتغذية على جهودهم وتعاونهم لنشر التوعية ومشاركة الهيئة في إنجاح هذه الفعالية.