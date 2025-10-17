تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، من ضبط 3 وافدين آسيويين يديرون مصنعا لتقليد وتصنيع وتخزين العطور العالمية والمحلية المقلدة في منطقة جليب الشيوخ، وذلك قبل توزيعها في السوق المحلي تزامنا مع قرب افتتاح معرض العطور.



وقالت وزارة الداخلية إن إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص قامت بعملية المداهمة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت، حيث تم ضبط أكثر من 15.000 صندوق تعبئة عطور و28.000 زجاجة جاهزة للتعبئة تمهيدا لتوزيعها وبيعها في السوق المحلي، كما تم إتلاف المصنع المعد لهذا الغرض، وإحالة المضبوطات والمتهمين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.