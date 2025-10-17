عبدالحميد الخطيب



بدأ «قروب البلام» عروض مسرحيتهم الجديدة «آخر ظهور» على خشبة مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي- الرياض، ضمن أنشطة النسخة السادسة من «موسم الرياض»، الذي انطلق أخيرا ويشهد مشاركات ترفيهية متنوعة، بمشاركة نخبة من أبرز الأسماء من نجوم الفن والرياضة.



وفي هذا الصدد، أعرب الفنان خالد المظفر عن سعادته بالإقبال الجماهيري اللافت على المسرحية، وشارك متابعيه عبر حسابه في «إنستغرام» صورة تجمعه مع الفنان القدير حسن البلام، وعلق: «الحمد لله، عرضنا العرض الأول لمسرحية آخر ظهور بنجاح كبير بفضل الله، كل الشكر لهيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ، والجمهور السعودي الكريم، وألف مبروك الفوز والتأهل إلى كأس العالم».



وتدور المسرحية الكوميدية «آخر ظهور» حول تابوت غامض يفتح بعد مرور 300 عام في ليلة «الهالوين»، لتنبعث منه قوى خفية ومظلمة تنشر الفوضى وتقلب حياة عائلة فقيرة رأسا على عقب، وهي من إخراج: عبدالله البدر، تأليف: عبدالعزيز المسلم، ويشارك في بطولتها: حسن البلام، زهرة عرفات، عبدالعزيز النصار، خالد المظفر، محمد الرمضان، خالد سجار، نوف السلطان، وآخرون.