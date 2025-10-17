ردت الفنانة دانا على الشائعات حول وجود خلافات بينها وبين شقيقتها الفنانة ميس حمدان، وذلك من خلال نشر فيديو ظهرت فيه برفقة ميس أثناء تواجدهما في السيارة، ونفت كل ما يتم تداوله عبر «السوشيال ميديا»، قائلة: «مطلعين علينا إشاعة إننا زعلانين من بعض، ما تكبروهاش في دماغها، لأن دي زعلتها بوجبة وعزومة، احنا زي الفل ومفيش أي حاجة»، وقد تفاعل الجمهور مع هذا الخبر وأبدوا سعادتهم بعدم وجود خلافات بينهما.



إلى ذلك، فاجأت ميس الجمهور خلال الساعات الماضية بـ «لوك» جديد تخلت فيه عن شعرها الطويل، وأوضحت بحسب مجلة «سيدتي» أن مرورها بوعكة صحية خلال الفترة الماضية غير من حالتها المزاجية، وبعد الشفاء والتعافي قررت أن تغير شكلها وتنفذ الاستايل الذي كانت تريده منذ فترة، خاصة أنها ضد فكرة وجود شكل معين للنجمات، وذلك لأن الكثير من الأشخاص يعتبرون الشعر الطويل من علامات الأنوثة والجمال.



يذكر أن الفنانة ميس حمدان تشارك كضيفة شرف في فيلم «السيستم»، بطولة كل من: طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، بسنت شوقي، نسرين طافش، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم، راندا جبر، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية.