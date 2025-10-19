أكد نائب مدير عام شؤون العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف ناصر المطيري حرص دولة الكويت على تمكين الكفاءات الشبابية الوطنية وتوفير الفرص الملائمة لتوظيفها في مختلف قطاعات العمل، بما يعزز مساهمتها في التنمية الوطنية ويواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وأوضح المطيري، في تصريح له على هامش مشاركته في المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بدعم برامج تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، من خلال التعاون مع شركاء التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية، لتبادل الخبرات وتعزيز التكامل في منظومة سوق العمل.



وأضاف أن مشاركة الكويت في هذا المؤتمر تأتي تجسيدا لحرصها على تعزيز منظومة العمل الخليجي والعربي والإسلامي، ومواصلة دورها الفاعل في صياغة السياسات التي تحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحقوق القوى العاملة، بما يضمن بيئة عمل منتجة ومستدامة. وختم المطيري تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة في تنفيذ برامجها الهادفة إلى رفع كفاءة الشباب الكويتي، وتمكينهم من المنافسة والريادة في سوق العمل المحلي والإقليمي.