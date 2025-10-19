

القاهرة - محمد صلاح



تعاقدت الفنانة ريهام حجاج على بطولة مسلسل بعنوان «توابع» التي تشاركها في بطولته أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل وسيعرض المسلسل في 15 حلقة في موسم دراما رمضان المقبل.



وترتبط ريهام حجاج حاليا بمسلسل آخر يحمل اسم «علاقات سامة» بطولة محمد علاء والفنان السوري خالد القيش، ومن تأليف السورية ألما كفارنة، وإخراج رشا شربتجي.



كما ستخوض تجربة سينمائية جديدة قريبا، تعكف على قراءة السيناريو والتحضير لها، مؤكدة أن الدراما شغلتها وأبعدتها عن السينما خلال الفترة الماضية.