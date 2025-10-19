

دمشق - هدى العبود



تشارك الفنانة ديمة قندلفت في بطولة مسلسل جديد بعنوان «كواليس»، من تأليف الكاتبة اللبنانية ندين جابر، إنتاج مدينة قطر للإعلام، وهو مكون من عشر حلقات.



ستجسد قندلفت خلالها ديمة شخصية صحافية استقصائية سابقة تدعى «لارا»، لتنتقل وتعمل مذيعة «بودكاست»، لتنطلق أحداث العمل وسط غموض درامي متصاعد يتجلى عندما تعثر على ألبوم صور يكشف القصة المنسية لمطربة شابة تدعى «غنى» اختفت خلال فترة التسعينيات مما يدفعها للدخول إلى عوالم تقطنها أفواه مكممة ويحكمها استغلال وفضائح بينما لا يزال شبح الماضي يطاردها.