

مفرح الشمري



بعد حلّ مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي السابق لمخالفته أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في يوليو الماضي، دعا مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي المعين الراغبين في التسجيل كأعضاء في الجمعية العمومية او تجديد عضويتهم السابقة إلى التقدم بطلبه خلال الفترة من 27 الجاري حتى 10 نوفمبر المقبل في مقر فرقة المسرح الشعبي بمنطقة دسمان، وذلك حسب شروط التسجيل، وهي ان يكون كويتي الجنسية، والا يكون قد صدر بحقة حكم في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، والا يقل عمره عن 18 عاما، وان يقدم ما يثبت موهبته او مشاركته السابقة في الانشطة الفنية كالتمثيل التلفزيوني او المسرحي او الاذاعي.