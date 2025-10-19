

أعربت الفنانة منة شلبي عن شعورها الدائم بالقلق عقب كل إشادة أو تكريم، قائلة: «بعد أي تقدير أو نجاح بحس بخوف كبير، لأن المسؤولية بتزيد»، موضحة صعوبة مهنة التمثيل، قائلة: «التمثيل حالة شاقة ومرهقة، الممثل الحقيقي بيشقى جدا في الشغل، حتى لو المشهد 3 ثواني، لأنه قبلها بيكون مديها من روحه وعقله كتير، وده بيخليه يسأل نفسه دايما: هاطلع كويس؟ هاطلع بإحساس حلو؟».



وعن كيفية اختيارها لأدوارها، أكدت شلبي، في ندوة حوارية ضمن أنشطة الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أن إحساسها هو البوصلة الأساسية في اتخاذ القرار: «أكيد مش كل اختياراتي كانت صح، في حاجات اتوفقت فيها وأعمال تانية لا، وممكن أعتذر عن حاجة وتطلع كويسة جدا، لكن دايما اللي بيخليني أوافق هو إحساسي تجاه الدور»، واستشهدت بشخصيتها في أحد أعمالها الدرامية «في كل أسبوع يوم جمعة»، قائلة: «في هذا المسلسل لم أقابل شخصية قاتل أو سفاح، لكنها كانت مكتوبة كويس جدا، وخيالي سرح معاها، وسريعا اندمجت معاها»، مؤكدة أنها وافقت على الدور في فيلم «نوارة» فور قراءتها للسيناريو، خاصة وأن الشخصية لمستها منذ الوهلة الأولى.



كما أكدت شلبي أن الفنانة إلهام شاهين كانت ولاتزال إحدى أبرز من تعلمت منهم معنى الالتزام والحب الحقيقي لفن التمثيل، مشيرة إلى أنها شاهدت بنفسها مدى إصرارها وجديتها أثناء تصوير مسلسل «بطلوع الروح»، وقالت: «في أحد المشاهد الطويلة كانت إلهام تتعامل معه وكأنها ما زالت طالبة في عامها الأول بالمعهد، تراجع وتكرر وتحفظ بتفان شديد، وهذا ما جعلني أرى فيها نموذج الفنان الكبير الذي يحتفظ بشغفه ومرونته رغم سنوات الخبرة».



وتابعت منة أنها كانت محظوظة في بداية مسيرتها لأنها انضمت إلى جيل من صناع السينما الذين تأسسوا على احترام أصول المهنة وقيمها، وهو ما جعلها تؤمن بمفهوم «الأسرة الفنية».