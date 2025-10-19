

عبدالحميد الخطيب



عاد فريق مسرحية «أحدب نوتردام» لتقديم عروض جديدة في نادي الكويت في كيفان، بعد النجاح الكبير الذي حققته المسرحية عام 2023، وهي مأخوذة عن الرواية العالمية الشهيرة للكاتب الفرنسي فيكتور هوغو، إعداد ومعالجة درامية: جاسم الجلاهمة، إخراج: بدر الشعيبي، ويشارك في بطولتها نخبة من النجوم، من بينهم: يعقوب عبدالله، بدر الشعيبي، فهد الصالح، ناصر الدوسري، وعدد آخر من الفنانين.



وفي هذا الصدد، عبر الفنان يعقوب عبدالله عن سعادته بالنجاح الذي تحققه المسرحية في عروضها الحالية، ونشر عبر حسابه في «إنستغرام» مجموعة من الصور من العرض الأول، وعلق: «الأحدب، حين ينهض الجمال من بين ظلال الألم! على خشبة تنبض بالحياة، أبدع أبطال العرض في تقديم ملحمة إنسانية تلامس القلب والعين، شخصية «كوازيمودو» تتجلى بين القوة والهشاشة، بين القبح الظاهري والجمال الداخلي الذي لا يقهر، مسرحية «أحدب نوتردام» إنتاج شركة ترند، لوحة فنية تعيد تعريف المسرح البصري بروح نابضة وإخراج يفيض بالألوان والحركة والدهشة».



جدير بالذكر أن يعقوب يشارك في المسلسل الدرامي «صيف 99» الذي يعرض حاليا على منصة «شاهد»، والعمل تأليف: مريم نصير، إخراج: سعود بوعبيد، وبطولة كل من: قحطان القحطاني، طيف، شهد الياسين، رهف محمد، فهد الصالح، ناصر الدوسري، وغيرهم، وتدور أحداثه حول عائلة متعددة الأجيال تعيش تحت سقف واحد، حيث تتقاطع صراعاتهم العاطفية والاجتماعية واختلافاتهم بين الماضي والحاضر، لتكشف الحلقات عن أسرار وتحديات تجعل ظاهر الترابط يخفي الكثير من الخبايا.