أكدت مؤسسة البترول الكويتية التزامها الراسخ بدعم المبادرات التعليمية والمجتمعية التي تسهم في بناء جيل مبدع ومؤهل للمستقبل الرقمي، وذلك من خلال رعايتها للمنظمة العالمية للروبوت - فرع الكويت (WRO Kuwait)، والتي تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة في مجالات التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي.



وشهد مقر مؤسسة البترول الكويتية صباح أمس، انطلاق برنامج دعم المدارس المشاركة في المسابقة، خلال مؤتمر صحافي حضره عدد من ممثلي وسائل الإعلام، حيث تم الإعلان عن تجهيز 4 مدارس موزعة على مختلف مناطق الكويت - إحداها مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة - بمختبرات روبوتات تعليمية حديثة وأدوات تدريبية متكاملة، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي تسهم في تمكين الطلبة من اكتساب مهارات التفكير الإبداعي والعمل الابتكاري.



وفي هذا السياق، أعربت مديرة دائرة العلاقات بمؤسسة البترول الكويتية شمائل الشارخ في كلمتها الافتتاحية عن فخر المؤسسة بدعمها للمنظمة العالمية للروبوت - فرع الكويت. وأوضحت أن هذا الدعم يأتي امتدادا وتجسيدا لرسالة المؤسسة تجاه المجتمع والتي لا تنحصر في الجانب الاقتصادي، بل تشمل أيضا الجانب المجتمعي بما في ذلك دعم التعليم والابتكار.