أجرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية أمس، زيارة ثانية إلى محافظة السويداء، لمتابعة التحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة، وأدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين والعسكريين.



وقالت مصادر محلية من السويداء، بحسب موقع تلفزيون «سورية»، إن وفد اللجنة الأممية التقى خلال الزيارة عددا من أبناء المحافظة وناشطين مدنيين، في إطار التحقيقات حول المواجهات التي شهدتها السويداء خلال شهر يوليو بين مسلحين من العشائر والدروز.



كما زار وفد اللجنة أعضاء ما يسمى بـ«اللجنة القانونية في السويداء» التي شكلتها المجموعات التابعة لشيخ العقل حكمت الهجري، واستمعت اللجنة إلى شهادات العائلات النازحة من الريف الغربي في مراكز الإيواء بمدينة السويداء.



وفي 2 من أكتوبر الحالي، دخلت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة للمرة الأولى إلى مدينة السويداء، للتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة مؤخرا.



وأوضحت المصادر أن اللجنة، التي تضم خبراء جنائيين وسياسيين ويترأسها مسؤول برازيلي، وستقيم في دمشق بمهمة مفتوحة من دون تحديد سقف زمني، وتعمل عبر عدة فرق متخصصة.وجاءت هذه الخطوة بعد رفض اللجنة القانونية التي شكلها حكمت الهجري، أحد مشايخ طائفة الموحدين الدروز في السويداء، دخول لجنة حكومية سورية للتحقيق في الانتهاكات. وبحسب المصادر، تهدف اللجنة إلى جمع معلومات دقيقة وشاملة وتوثيق الانتهاكات بشكل مستقل، بما قد يسهم في تحقيق العدالة والمساءلة.



وفي السياق، قالت وكالة الانباء السورية «سانا» ان 34 مدنيا من عشائر البدو في السويداء معظمهم من النساء والاطفال، خرجوا عبر ممر المتونة بريف السويداء الشمالي، وذلك بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري. وقالت وزارة الداخلية انه تم «تأمين وصول الدفعة الخامسة من عوائل العشائر في محافظة السويداء ليصل إجمالي عدد الواصلين إلى نحو 104 أشخاص» أمس. وتم تسليم العوائل إلى ذويهم تحت الإشراف المباشر لقيادة الأمن الداخلي في المحافظة وبحضور عدد من وجهاء المدينة والعشائر، بحسب الوزارة. وفي السياق ذاته، دخلت قافلتان الأولى تحمل مساعدات إنسانية مؤلفة من 16 شاحنة، والثانية تجارية تحوي أكثر من 100 شاحنة مدينة السويداء عن طريق ممر المتونة أيضا، بإشراف الهلال الأحمر.