أعلنت شركة «إيغل فيلمز» عن تجربة مميزة هذا العام من خلال ثنائية درامية غير مألوفة بتعاون الفنانين باميلا الكيك ومعتصم النهار في مسلسل «لوبي الغرام»، المنتظر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة.



ويجمع العمل بين الدراما والكوميديا، ليكون أحد أحدث المسلسلات المنضمة إلى السباق الرمضاني، وهو سيناريو وحوار: جيمي أبو عيد ومنة فوزي، إخراج: جيمي أبو عيد، ومن المقرر الإعلان عن باقي أبطال العمل قريبا. وسيكون هذا التعاون الأول بين معتصم النهار وباميلا الكيك في مسلسل كوميدي اجتماعي يعتمد على المواقف الطريفة المستوحاة من الحياة اليومية في إطار درامي.



وعلى جانب آخر، يشارك معتصم النهار في تجربة سينمائية مع الفنانة ياسمين صبري في فيلم بعنوان «نصيب»، من تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج كامل أبو علي، ويجري تصويره حاليا في مصر بعد تحضيرات مكثفة.