بيروت - بولين فاضل



حضرت الفنانة مايا دياب مهرجان الجونة السينمائي في مصر وتألقت بفستان من تصميم جان لوي ساباجي. وأثناء استضافة مايا من قبل الإعلامية المصرية لميس الحديدي من مكان المهرجان مباشرة عبر قناة النهار المصرية طلبت الحديدي من دياب أن تقف لرؤية فستانها، وعلقت بالقول: «الطول بقى يا جماعة، أنا معقدة من الطول»، لترد مايا: «إنت كويسة وجميلة جدا، أنا اللي طويلة قوي، أنا اللي غلط، طولي 176 سنتيمترا من دون كعب».



وفنيا، تستعد مايا لطرح أغنية منفردة منتصف شهر نوفمبر تمهيدا لصدور ألبوم كامل. أما على صعيد التقديم التلفزيوني، فثمة احتمال لعودتها كمقدمة لبرنامج «هيك منغني» الذي حصد نجاحا واسعا. وتؤكد مايا أنها لن تبتعد عن التقديم الذي هو ملعبها مثله مثل الغناء، وهي ترى ضرورة تقديم برامج من النوع الترفيهي لحاجة الناس إلى الفرح.



وكثيرا ما تشدد دياب على فكرة أن وجودها في مجال الفن هو لزرع الفرح بين الناس وهي تسعد حين يقال لها إنها تمتهن نشر الفرح والطاقة الإيجابية.



وعن السر وراء جمالها ونضارتها، تؤكد أنها تهتم جدا بنفسها وتعتني ببشرتها وتلجأ كثيرا إلى أساليب الليزر. وعن أزيائها غير المألوفة، تقول إنها مهووسة بالموضة، وهي ترتدي ما يرضيها وتتدخل في كل تفاصيله. وعن تقليدها من قبل البعض، تكتفي بالقول إنه أمر يفرحها لأن من يقلدها هو بطبيعة الحال يحبها.