أنقل «العلوم» لزهرة عرفات في «أم رجا».. وشرف كبير أن أعمل مع محمد الحملي

ياسر العيلة



نديمة سنان فنانة شابة موهوبة، شاركت في الكثير من الأعمال الناجحة التي شكلت لها قاعدة جماهيرية جيدة جدا، بسبب تمثيلها العفوي التلقائي، وكانت تبحث عن عمل تراثي تطل من خلاله على الجمهور الكويتي والخليجي، نظرا لعشقها للأعمال التراثية ليكافئها القدر بعملين تراثيين وليس واحدا.



حول تفاصيل جديدها وأخبارها الفنية الأخرى، قالت سنان لـ «الأنباء»: لا تتصورون مدى سعادتي بمشاركتي في تجربتين تراثيتين هذا العام لشهر رمضان المقبل، خاصة أنني كنت أحلم بتمثيل عمل تراثي واحد ليتحقق حلمي بعملين، خاصة أن الأعمال التراثية تمنح الفنان فرصة أكبر لإبراز قدراته التمثيلية، بالإضافة إلى أن المشاهد بحاجة دائما إلى أعمال تراثية تذكره بحياة الأجداد، من خلال «نوستالجيا» تعيدهم إلى زمن جميل يفتقدونه، فتثير فيهم شجن الذكريات، حيث كانت المحبة حقيقية والمشاعر واضحة والمجتمع مترابطا ومتحابا رغم الفروقات الاجتماعية.



وأضافت: الجيل الجديد يتابع تلك الأعمال بشغف وكأنها شريط سينمائي يعيد لهم تفاصيل حياة وزمن لم يعيشوه. وأكملت: العمل التراثي الذي انتهيت من تصويرة أولا هو «سموم القيظ»، إنتاج أحمد عبدالله، إخراج حسين أبل، يشارك فيه نحو 50 ممثلا تقريبا، بينهم عبدالرحمن العقل، ومحمد جابر، وعبير الجندي، وخالد العجيرب، وفهد باسم، وشهد الياسين، وشهد سلمان، وسلمى سالم، ويتناول البيئة الكويتية القديمة، وما تحمله من قيم وعادات أصيلة، مشيرة إلى أنها تقدم فيه شخصية «الهنوف»، وهي من أدوار البطولة التي تعتبرها قريبة إلى قلبها.



وتابعت سنان: أما العمل التراثي الثاني الذي انتهيت من تصويره أخيرا فهو «أم رجا»، من تأليف وإنتاج مشاري العميري، إخراج محمد الطوالة، وتدور أحداثه خلال فترتي الخمسينيات والستينيات، ويروي قصة امرأة تواجه العديد من المشاكل والعثرات في حياتها، وأجسد فيه شخصية «أم ثامر» نقالة العلوم التي تنقل كلام وسوالف الناس إلى جارتها «أم رجا» التي تجسد دورها النجمة زهرة عرفات.



من جانب آخر، قالت سنان إنها انتهت أيضا من تصوير مسلسل «يوم شفتك»، وقالت: العمل درامي من تأليف الكاتب عبدالعزيز الحشاش، إخراج علي بدر، إنتاج شركة اليحيى للإنتاج الفني، ويضم نخبة من أبرز النجوم، منهم أسمهان توفيق، وحمد أشكناني، وروان المهدي، ومهند الحمدي، وبيبي العبدالمحسن، وأوضحت أن المسلسل يتكون من 30 حلقة يتخلله العديد من القضايا الاجتماعية، وتجسد فيه شخصية «هيا»، وهي شخصية محورية لها دور فاعل في الأحداث.



وعلى صعيد المسرح، قالت: مشغولة حاليا ببروفات أول مسرحية رعب كوميدية وهي «مصاص الدماء» بنسختها الأصلية بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيس مسرح الرعب من قبل النجم الكبير عبدالعزيز المسلم، والمسرحية من إنتاج مشترك بين شركة «مسرح السلام» وشركة «باك ستيج قروب» وإشراف عام المخرجين محمد الحملي ويوسف الحشاش، وأقدم في العمل الشخصية التي جسدتها الفنانة الراحلة أمل عباس، وستقدم المسرحية بأبطالها الأساسيين الفنان د.عبدالعزيز المسلم والفنان القدير جمال الردهان والفنانة الجميلة باسمة حمادة ويقدم النجم عبدالله الخضر الشخصية التي لعبها من قبل الراحل الفنان الكبير علي المفيدي، ويشارك في البطولة أيضا الفنان حسين المهنا.



ومن خلال جريدة «الأنباء» الغراء أتوجه بالشكر إلى الفنان محمد الحملي على اختياري للمشاركة في هذا العمل، وأعتبر ذلك شرفا كبيرا لي، ونقلة في مشواري الفني، بإذن الله، ويكفيني وقوفي على خشبة المسرح مع هؤلاء النجوم الكبار.