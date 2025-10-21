

عبدالكريم العبدالله



في إطار تعزيز كفاءة الكوادر التمريضية الوطنية وتطوير مهاراتهم الإكلينيكية وفق أحدث المعايير الدولية، واستكمالا لسلسلة الدورات التدريبية التي تقيمها إدارة الخدمات التمريضية بالتعاون مع كلية عمان للعلوم الصحية في سلطنة عمان بموجب مذكرة التفاهم المشتركة، انطلقت في وزارة الصحة دورة تدريبية جديدة لتأهيل ممرضي أقسام الباطني، بمشاركة 32 ممرضا وممرضة من مختلف مستشفيات الوزارة، وذلك في مستشفى جابر الأحمد ولمدة أسبوعين. وتهدف الدورة إلى تمكين الممرضين من تقديم رعاية تمريضية شاملة تتمحور حول المريض بنهج شمولي يواكب التطورات العلمية والمهنية في مجال الرعاية التمريضية.



وبهذه المناسبة، صرحت مديرة إدارة الخدمات التمريضية الدكتورة إيمان العوضي أن الدورة تتضمن محاضرات نظرية وتدريبات عملية متخصصة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتقديم رعاية آمنة وشاملة للمرضى البالغين ذوي الحالات المرضية المتنوعة، بما في ذلك الأمراض القلبية والتنفسية وأمراض الدم والجهاز الهضمي والغدد الصماء. وأكدت أن المحتوى التدريبي يستند إلى أفضل الممارسات التمريضية الحديثة والمبنية على الأدلة العلمية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية وتحقيق سلامة المرضى. وأوضحت العوضي أن هذه الدورة تأتي استكمالا لأربع دورات تدريبية متخصصة نفذت منذ بداية العام الحالي بالتعاون مع كلية عمان للعلوم الصحية، شملت مجالات تمريض النساء والولادة، وتمريض رعاية الخدج وحديثي الولادة، وتمريض الحوادث والطوارئ، بالإضافة إلى برنامج إعداد وتأهيل مسؤولي التعليم والتدريب في المستشفيات.



وأكدت أن استمرار هذا التعاون يعكس حرص وزارة الصحة على الاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية والارتقاء بالعمل التمريضي في البلاد بما يتماشى مع أهداف التنمية الصحية ورؤية الكويت 2035.