

القاهرة ـ أحمد صبري



أعلنت د.منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن التسليم الابتدائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة براني بمحافظة مطروح، من خلال اللجنة المشكلة المختصة بتسيير ومتابعة وتسلم أعمال مشروعات البنية التحتية لضمان تنفيذ جميع بنود الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإسراع في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية.



وأوضحت د.منال عوض أن المدفن الجديد يأتي ضمن عقود المرحلة الخامسة من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، والتي تنفذ بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع، مشيرة إلى أن تكلفة تنفيذ المدفن الصحي الآمن مدينة براني بلغت حوالي 65 مليون جنيه، وتم إنشاؤه على مساحة 10 أفدنة لخدمة أهالي المدينة والمناطق المجاورة.



وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى أن المدفن الصحي في براني يتضمن خلية دفن صحي وبحيرة لتبخير سائل الرشيح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يضم مجموعة من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.



ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء مؤخرا من تسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة مرسى مطروح بتكلفة 35 مليون جنيه والمدفن الصحي الآمن بمدينة الضبعة بتكلفة 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة مرسى مطروح بتكلفة 9 ملايين جنيه، ليبلغ إجمالي حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة مطروح نحو 169 مليون جنيه.