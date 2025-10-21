انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية ودورها الريادي في خدمة المجتمع، وفي إطار التزامها بتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية وتعزيز قيم العطاء، نظمت الشركة التجارية العقارية زيارة خاصة إلى مستشفى البنك الوطني التخصصي للأطفال، وذلك تحت شعار «نحن نهتم».



وهدفت الزيارة إلى نشر البهجة والترويح عن الأطفال المصابين بمرض السرطان، وإدخال الفرح إلى نفوسهم، في مبادرة إنسانية تعكس التزام الشركة بدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع. وقد تضمنت الزيارة أنشطة ترفيهية وتعليمية وبرامج إبداعية متنوعة ساهمت في بث روح الأمل والسعادة بين الأطفال، إلى جانب عرض علمي تفاعلي أسهم في تنمية حب الاستطلاع والمعرفة لديهم، كما قام فريق التسويق بالشركة التجارية العقارية بتوزيع الهدايا على الأطفال وإضفاء أجواء من المرح والتفاعل الإيجابي بينهم. وفي هذا السياق، قال م.عبدالمطلب معرفي الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية:



نحرص دائما على المشاركة في مثل هذه الزيارات التي تعنى بالجانب النفسي للأطفال المصابين بمرض السرطان، والوقوف إلى جانبهم خلال رحلة علاجهم. كما نولي اهتماما كبيرا بتوفير الوسائل الترفيهية والأنشطة التي ترفع من معنوياتهم وتمنحهم دافعا للتعافي سريعا، سائلين المولى عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.



وفي ختام الزيارة، توجه فريق التسويق بالشكر إلى الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال وبيت عبدالله لرعاية الأطفال «كاتش وباتش» على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في هذه الزيارة الإنسانية، والتفاعل مع الأطفال ومشاركتهم لحظات الفرح والأمل.