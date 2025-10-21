عبدالحميد الخطيب



تستعد الفنانة القديرة أسمهان توفيق لتصوير دورها في المسلسل الدرامي الجديد «مأمور الثلاجة»، الذي انطلقت الفترة القليلة الماضية التحضيرات لتنفيذه في عدة أماكن بالكويت على ان يعرض في رمضان المقبل، حيث تجسد خلال أحداثه شخصية «نشمية»، الأم التي تمثل عمود العائلة، وتواجه مصاعب الحياة بكل قوة من أجل أبنائها.



والعمل مكون من 10 حلقات، وهو مستوحى من قصة حقيقية لشاب يتم تعيينه في أحد المستشفيات، ليفاجأ في أول يوم عمل له بأن الوظيفة الوحيدة الشاغرة هي «مأمور ثلاجة الموتى»، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث الدرامية المشوقة التي تكشف الجوانب الإنسانية والنفسية لأبطال القصة، وتشارك توفيق في بطولته مع نخبة من النجوم، منهم: خالد أمين، جمال الردهان، محمد جابر، عبدالله التركماني، عبدالناصر الزاير، عبدالله الخضر، وكفاح الرجيب، وآخرين، وهو من تأليف: بندر طلال السعيد، إخراج: ثامر العسلاوي.



وتكرر أسمهان توفيق في «مأمور الثلاجة» تعاونها مع شركة «إنديبندنس» للإنتاج الفني والمسرحي، بعد مسلسل «واحة الاعرابي» الذي عرض رمضان الماضي، وشاركها بطولته عدد من النجوم، منهم: إبراهيم الحربي، جمال الردهان، أحمد العماني، شوق موسوي، كفاح الرجيب، أحمد الحليل، مبارك سلطان، عبدالعزيز الصايغ، نايف البشايرة، محمد الفيلكاوي، عصام الكاظمي، وغيرهم، وتناول قصة مجموعة من الأعراب وكيف يواجهون التحديات والمصاعب التي يتعرضون لها، من صراع معقد بينهم وبين المحتلين في حقبة زمنية تتراوح بين القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر.



من جانب آخر، انتهت الفنانة القديرة أسمهان توفيق في مسلسل «يوم شفتك»، تأليف: عبدالعزيز الحشاش، إخراج: علي بدر، ومعها في البطولة كل من: حمد أشكناني، روان المهدي، مهند الحمدي، وبيبي العبدالمحسن، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين، والعمل إنتاج شركة «اليحيى» للإنتاج الفني، ويتكون من 30 حلقة من المقرر عرضها في رمضان، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي واقعي، مع تسليط الضوء على العديد من القضايا التي تواجه الأسر والمجتمع.