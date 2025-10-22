

عمّق برنتفورد جراح مضيفه وست هام وألحق به سادس خسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين من دون رد مساء الاثنين في ختام المرحلة الثامنة، سجلهما البرازيلي إيغور تياغو (43) والبديل الدنماركي ماتياس ينسن (90+5). وبقي وست هام في المركز ما قبل الأخير بـ 4 نقاط فقط، من فوز وتعادل، متلقيا خسارته الثانية تواليا والرابعة في آخر 5 مباريات، بينما صعد برنتفورد إلى المركز الـ 13 بـ 10 نقاط.



وكانت مجموعة من مشجعي النادي المعروفة باسم «هامرز يونايتد» دعت إلى مقاطعة شاملة للمباراة بعد احتجاجات سابقة أمام كريستال بالاس في 20 سبتمبر، حيث نظم المشجعون مسيرة باتجاه مدخل المدراء في ملعب لندن، وكذلك خلال مواجهة أرسنال الماضية. وتعد هذه المباراة الأولى للمدرب البرتغالي نونو سانتو على ملعب النادي، لكن المجموعة أشارت في بيان إلى أن مقاطعة المباراة تهدف حصرا إلى الضغط على رئيس النادي ديفيد سوليفان ونائبته كارين برادي للاستقالة، معربة عن دعمها للمدرب.



إسبانيا



خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين فالنسيا ومضيفه ديبورتيفو ألافيس في ختام المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.



ورفع ألافيس رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، في حين بات في رصيد فالنسيا 9 نقاط في المركز الرابع عشر. ولم يفلح فالنسيا في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة تواليا، فيما لم يخسر ألافيس في مباراتيه الأخيرتين. ويلتقي فالنسيا في المرحلة العاشرة مع فياريال السبت فيما يحل ألافيس ضيفا على رايو فايكانو الأحد.



إيطاليا



خرج أودينيزي بتعادل مخيب من مواجهته خارج قواعده أمام كريمونيسي بنتيجة 1-1، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين في ختام الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي، حيث سجل كريمونيسي مبكرا عبر فيليبو تيراكيانو (4) بينما سجل لأودينيزي هدف التعادل بعد محاولات عديدة نيكولو زانيولو (51). وبهذه النتيجة، رفع كريمونيسي رصيده إلى 10 نقاط وضعته في المركز الـ 10، فيما حل أودينيزي خلفه مباشرة في المركز الـ 11 بـ 9 نقاط.