حسمت التحضيرات لانطلاق الجزء السادس من مسلسل «المداح»، الذي يحمل عنوان «أسطورة النهاية»، بعدما أعلن تعاقد الفنانة سهر الصايغ رسميا على المشاركة في البطولة إلى جانب الفنان حمادة هلال، ليبدأ فريق العمل مرحلة جديدة من السلسلة التي أصبحت من العلامات البارزة في الدراما الرمضانية خلال السنوات الأخيرة.



ويستعد صناع المسلسل لبدء التصوير خلال نوفمبر المقبل، حيث تقرر بحسب مجلة «سيدتي» أن تكون مدينة كازابلانكا المغربية أولى محطات التصوير الخارجي، قبل أن ينتقل فريق العمل لاستكمال المشاهد داخل عدد من المواقع المصرية.



ومن أبرز المفاجآت التي يتضمنها الجزء الجديد، ظهور شخصية مثيرة للجدل تاريخيا ضمن الأحداث، في خطوة تعد جريئة وغير مسبوقة في الدراما العربية، كما يشهد مشاركة عدد من الفنانين الأجانب في أدوار ثانوية، وتطور الأحداث إلى ما هو أبعد من نطاق المحافظات المصرية المعتاد في الأجزاء السابقة.



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سهر الصايغ كان مسلسل «حكيم باشا»، الذي نافس في رمضان الماضي وجمعها بالفنان مصطفى شعبان، وناقش عالم تجارة الآثار وصراعات العائلات في الصعيد، وشارك في بطولته كل من: دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، وفتوح أحمد، والمسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.