القاهرة ـ محمد صلاح



بدأ الفنان طارق لطفي تصوير أول مشاهد بفيلمه الجديد «هاملت». وأكد المخرج أحمد فوزي صالح عن بدء التصوير، موضحا أن الفيلم يستلهم فكرته من مسرحيته السابقة «هاملت من عزبة الصفيح»، المأخوذة عن المسرحية الشهيرة «هاملت» للكاتب ويليام شكسبير ويقدم معالجة إنسانية واجتماعية لقصة شاب يعيش في منطقة شعبية، ويدخل في صراع مع عمه حول حقيقة مقتل والده، وسط اختلاف وجهات النظر بينهما بشأن تطوير العشوائيات، مؤكدا أن الفيلم يقدم رؤية جديدة للصراع على السلطة والعدالة في سياق واقعي ومعاصر.



وكانت آخر مشاركة للفنان طارق لطفي في السينما ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث فيلم «أحمد وأحمد»، بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي.