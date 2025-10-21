السفير طارق البناي: توسيع مجالات التعاون مع جزر الباهاما في ميادين الاستثمار والتجارة والسياحة والبنية التحتية والاتصالات والتعليم



وقع مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة سفير الكويت غير المقيم لدى جزر الباهاما طارق البناي اتفاقيتين للتعاون بين الكويت وجزر الباهاما وذلك في العاصمة الباهامية ناسو.

وقال الوفد الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة في بيان لـ "كونا": إن "الاتفاقيتين هما مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية للمشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في الكويت ووزارة الخارجية في كومنولث جزر الباهاما ومذكرة تفاهم أخرى حول التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي البلدين.



وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم الخاصة بالمشاورات السياسية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية من خلال عقد اجتماعات دورية على المستوى الديبلوماسي لتبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والقنصلية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.



وأضاف أن مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الاقتصادي والفني ترمي إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي في ميادين الاستثمار والتجارة والسياحة والبنية التحتية والاتصالات والتعليم، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات وتنمية المشاريع المشتركة عبر لجنة مشتركة تُعقد اجتماعاتها بشكل دوري في عاصمتي البلدين.



وأعرب السفير البناي بهذه المناسبة عن اعتزاز الكويت بعلاقاتها الودية مع كومنولث جزر الباهاما، مؤكدا أن توقيع هاتين الاتفاقيتين يأتي في إطار حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق التنمية المستدامة.