الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم موعد إجراء قرعة بطولة كأس الخليج تحت 23 سنة، المقررة الاثنين 4 نوفمبر المقبل في مقر الاتحاد بالعاصمة القطرية (الدوحة). وستجرى مراسم القرعة عبر تقنية الفيديو بمشاركة ممثلي جميع المنتخبات الخليجية إلى جانب العراق واليمن.



ويترقب منتخبنا الوطني نتائج القرعة تحضيرا لمشاركته في منافسات البطولة التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 16 ديسمبر المقبل. وتعد البطولة من أبرز بطولات الفئات السنية في المنطقة، وتتيح الفرصة للمنتخبات الخليجية لاكتشاف المواهب الشابة وصقل قدراتهم قبل الانخراط في المنافسات الكبرى.



وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها اتحاد كأس الخليج العربي، والتي تشمل أيضا بطولة كأس الخليج للمنتخبات الأولى، إلى جانب بطولتي الشباب والناشئين اللتين أقيمتا مؤخرا في السعودية وقطر، ودوري أبطال الخليج للأندية.



ويؤكد الاتحاد من خلال تنظيم هذه البطولات حرصه على تطوير كرة القدم الخليجية وتعزيز حضورها على الصعيدين القاري والدولي.